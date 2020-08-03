Прежде всего, такое исполнение предназначено для Китая, где высокие налоги на машины с двигателями большого объема.

В Поднебесной на дороге был замечен тестовый экземпляр новой модификации популярного немецкого внедорожника с индексом G 350. Ожидается, что такая версия “Гелика” с двухлитровым мотором появится в продаже с осени.

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Китайские журналисты выяснили, что для Mercedes-Benz G 350 командирован 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор M264. Он развивает мощность в 299 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент в 400 Нм. При этом, на глобальном рынке уже существует G-Class с индексом 350, однако он имеет в названии букву “d”, что означает комплектацию шестицилиндровым турбодизелем OM656 (286 л.с., 600 Нм), который в Китае не доступен.

Внешние различия между G 350 и более мощной версией G 500, которая до сих пор была базовой в Китае, заключаются только в колесах разного диаметра. Двухлитровый мотор работает с тем же 9-скоростным автоматом, что и остальные G-Class, имеет и блокировку дифференциалов.

Салон тестового прототипа, замеченного в Китае, ничем не отличается от старших исполнений модели, однако товарные образцы, вероятно, будут иметь и упрощенную отделку для уменьшения стоимости.

Фото: Mercedes-Benz G-Class G 350 / Autohome

Появление двухлитрового G 350 обусловлено налогом на роскошь, который действует в Китае. Автомобили стоимостью больше полутора миллиона юаней облагаются по завышенным ставкам, а сейчас самый доступный Gelandewagen стоит 1 миллион 629 тысяч юаней. За пределами Китая новый G 350 с четырехцилиндровым мотором продавать не планируют.

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