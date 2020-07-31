Geely Preface использует шасси Volvo CMA раньше любой модели шведской марки.

Geely Preface был представлен в виде концепта весной прошлого года, а сейчас седан проходит финальные испытания на дорогах общего пользования. В продажу новинка поступит в конце этого года – раньше любой из моделей Volvo на той же платформе.

Смотрите также: Kia показала дизайн своего самого доступного кроссовера Sonet

Компания Geely не спешит делиться подробностями, однако, благодаря утечке из китайской сертификационной базы, уже известно, что по габаритам Preface немного больше Volvo S60. Длина китайского седана – 4,78 м, ширина достигает 1,87 м, хотя колесная база (2,8 м) в Preface на 7,2 см меньше, чем в S60.

Под капотом нового седана Geely будет двухлитровый турбомотор семейства Drive-E, знакомый по нынешним моделям Volvo. Отдача мотора на Preface составит 190 л.с. и 300 Нм.

Читайте также: Yamaha начала продавать мощные электромоторы для автомобилей и мотоциклов