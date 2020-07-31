Geely Preface використовує шасі Volvo CMA раніше за будь-яку модель шведської марки.

Geely Preface був представлений у вигляді концепта навесні минулого року, а зараз седан проходить фінальні випробування на дорогах загального користування. У продаж новинка надійде наприкінці цього року – раніше за будь-яку з моделей Volvo на тій же платформі.

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Компанія Geely не поспішає ділитися подробицями, однак, завдяки витоку з китайської сертифікаційної бази, вже відомо, що за габаритами Preface трохи більший за Volvo S60. Довжина китайського седана – 4,78 м, ширина досягає 1,87 м, хоча колісна база (2,8 м) у Preface на 7,2 см менша, ніж у S60.

Під капотом нового седана Geely буде дволітровий турбомотор сімейства Drive-E, знайомий по нинішніх моделях Volvo. Віддача мотора на Preface становитиме 190 к.с. і 300 Нм.

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