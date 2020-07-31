Корейський виробник продовжує поступово знайомити громадськість із абсолютно новим субкомпактним кросовером Sonet.

Раніше Kia вже показувала ескізи серійного кросовера з деякими відмінностями від концепта, а от салон демонструється вперше. Виробник прагнув зробити його молодіжним (читай недорогим), але не спартанським.

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Всередині субкомпактного кросовера будуть усі речі, необхідні сучасному водію: цифрова приладова панель, інформаційно-розважальна система UVO Connected з сенсорним екраном. Стверджується, що 10,25-дюймовий тачскрін є найбільшим у цьому класі авто. Для мобільних пристроїв та іншої дріб'язку передбачена дворівнева ніша.

Базове оснащення моделі отримає Kia Sonet включатиме 6 подушок безпеки, тож виробник заявляє, що це буде один з найбезпечніших маленьких кросоверів у Індії.



Технічні подробиці проекту Kia все ще тримає в таємниці, однак передбачається, що Sonet отримає силові агрегати та вузли від Hyundai Venue.

Фото: концепт Kia Sonet / Motor1

Розроблений спеціально для Індії кросовер, корейці обіцяють вивести і на ринки інших країн, яких саме – не уточнюється. Офіційна прем'єра новинки відбудеться вже 7 серпня.

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