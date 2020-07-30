Дебют восени.

GMC вирішила повернути до життя легендарний бренд Hummer у вигляді лінійки повністю електричних моделей, про що оголосила півроку тому.

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Після першого анонсу, виробник почав розкривати окремі деталі першої моделі. Спочатку публіку зацікавили цифрою 1000 – таку потужність у кінських силах обіцяно електрокару. І 1590 Нм крутного моменту. І прискорення від 0 до 100 км/год за 3 секунди. Далі був тізер з фальшрадіаторною решіткою.

Фото: тізери електро-Hummer / GMC

Прем’єру, намічену на травень, довелось відкласти, через пандемію, однак чекати залишилося недовго, оскільки у відео GMC обіцяє представити електричний Hummer восени. Причому одразу у двох версіях: пікап та позашляховик.

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