Перша модель чеської фірми на новій платформі MEB запропонує діапазон пробігу на одному заряді у 500 кілометрів.

Електричний кросовер розміром з Kodiaq чеський автовиробник офіційно представить у суботу, 1-го вересня. Напередодні світової прем'єри Skoda поділилась ескізом інтер'єру Enyaq iV.

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Внутрішній простір та “відчуття VIP-ложі” – так описує інтер’єр новинки керівник підрозділу дизайну інтер'єрів Skoda Auto Норберт Вебер. “Дизайн інтер'єру Enyaq iV можна описати як чистий, повітряний, інноваційний і технологічний”, – зазначив Вебер у прес-релізі. “Салон нового Enyaq можна легко конфігурувати, крім того, він просторий для всіх окупантів і створює відчуття простору. Інноваційність інтер'єру автомобіля надають 13-дюймовий екран мультимедійної системи, проекційний дисплей, а також технології доповненої реальності, а технологічність – використання натуральних матеріалів та матеріалів вторинної переробки”.

Електрокроссовер Skoda Enyaq iV побудований на модульній електричній платформі Volkswagen MEB. Кросовер обладнуватимуть одним або двома електромоторами, котрі забезпечуватимуть електрокару задній або повний привід.

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