Первая модель чешской фирмы на новой платформе MEB предложит диапазон пробега на одном заряде в 500 километров.

Электрический кроссовер размером с Kodiaq чешский автопроизводитель официально представит в субботу, 1 сентября. Накануне мировой премьеры Skoda поделилась эскизом интерьера Enyaq iV.

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Внутреннее пространство и "чувство VIP-ложи" – так описывает интерьер новинки руководитель подразделения дизайна интерьеров Skoda Auto Норберт Вебер. "Дизайн интерьера Enyaq iV можно описать как чистый, воздушный, инновационный и технологический", – отметил Вебер в пресс-релизе. "Салон нового Enyaq можно легко конфигурировать, кроме того, он создает ощущение простора. Инновационность интерьера автомобиля предоставляют 13-дюймовый экран мультимедийной системы, проекционный дисплей, а также технологии дополненной реальности, а технологичность – использование натуральных материалов и материалов вторичной переработки".

Электрокроссовер Skoda Enyaq iV построен на модульной электрической платформе Volkswagen MEB. Кроссовер будет оснащаться одним или двумя электромоторами, которые будут обеспечивать электрокару задний или полный привод.

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