Дебют осенью.

GMC решила вернуть к жизни легендарный бренд Hummer в виде линейки полностью электрических моделей, о чем объявила полгода назад.

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После первого анонса, производитель начал раскрывать отдельные детали первой модели. Сначала публику заинтересовали цифрой 1000 – такую мощность в лошадиных силах обещано электрокару. И 1590 Нм крутящего момента. И ускорение от 0 до 100 км/ч за 3 секунды. Далее был тизер с фальшрадиаторной решеткой.

Фото: тизеры электро-Hummer / GMC

Премьеру, намеченную на май, пришлось отложить, из-за пандемии, однако ждать осталось недолго, поскольку в видео GMC обещает представить электрический Hummer осенью. Причем сразу в двух версиях: пикап и внедорожник.

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