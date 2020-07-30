Стартап ElectroMobility Poland обещает наладить выпуск в 2023 году. Представлены два реалистичных концепта.

Компания ElectroMobility Poland представила два прототипа электрокаров, которые планирует вывести на рынок под брендом Izera в 2023 году. Марка названа в честь гор в Польше.

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Концепты представляют собой фактически готовые к производству образцы машин в формате хэтчбек и кроссовер. Несмотря на возможность детального осмотра электрокаров, журналистам не раскрыли информацию о многих важных аспектах проекта.

Фото: польские электромобили Izera / Вадим Игнатов

Не названы технические характеристики ни одного из концептов, происхождение платформы, поставщик аккумуляторов или где будет размещено производство.



Впрочем, новоявленный автопроизводитель не торопится и планирует начать производство машин в третьем квартале 2023 года. К тому времени польский электрокар должен обрасти подробностями.

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