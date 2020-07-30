Стартап ElectroMobility Poland обіцяє налагодити випуск у 2023 році. Представлено два реалістичних концепта.

Компанія ElectroMobility Poland представила два прототипи електрокарів, котрі планує вивести на ринок під брендом Izera у 2023 році. Марка названа на честь гір у Польщі.

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Концепти являють собою, фактично, готові до виробництва зразки машин у форматі хетчбек та кросовер. Незважаючи на можливість детального огляду електрокарів, журналістам не розкрили інформацію про багато важливих аспектів проекта.

Фото: польскі електромобілі Izera / Вадим Игнатов

Не названі технічні характеристики жодного з концептів, походження платформи, постачальник акумуляторів чи де буде розміщене виробництво.



Втім, новоявлений автовиробник не квапиться і планує розпочати виробництво машин у третьому кварталі 2023 року. До того часу польский електрокар повинен обрости подробицями.

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