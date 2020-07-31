Корейский производитель продолжает постепенно знакомить общественность с совершенно новым субкомпактным кроссовером Sonet.

Ранее Kia уже показывала эскизы серийного кроссовера с некоторыми отличиями от концепта, а вот салон демонстрируется впервые. Производитель стремился сделать его молодежным (читай недорогим), но не спартанским.

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Внутри субкомпактного кроссовера будут все вещи, необходимые современному водителю: цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система UVO Connected с сенсорным экраном. Утверждается, что 10,25-дюймовый тачскрин является самым большим в этом классе авто. Для мобильных устройств и прочей мелочи предусмотрена двухуровневая ниша.

Базовое оснащение модели Kia Sonet будет включать 6 подушек безопасности, поэтому производитель заявляет, что это будет один из самых безопасных маленьких кроссоверов в Индии.

Технические подробности проекта Kia все еще держит в тайне, однако предполагается, что Sonet получит силовые агрегаты и узлы от Hyundai Venue.

Фото: концепт Kia Sonet / Motor1

Разработанный специально для Индии кроссовер, корейцы обещают вывести и на рынки других стран, каких именно – не уточняется. Официальная премьера новинки состоится уже 7 августа.

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