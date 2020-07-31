У відеоролику японський виробник техніки та електроніки демонструє можливості електромотора на замаскованому італійському спорткарі Alfa Romeo 4C, переобладнаному на електрокар.

Компанія Yamaha представила універсальний компактний електромотор, котрий годиться для використання у легкових автомобілях, мотоциклах та іншій техніці.

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Починаючи з середини минулого століття компанія Yamaha неодноразово робила спроби вийти на ринок автомобілів, однак реалізувати ці амбіції поки не вдалось. Наприкінці минулого року компанія оголосила, що відмовляється від планів випуску власного автомобіля на найближчі кілька років. Та японський виробник вирішив зайти в цей сектор бізнесу з іншого боку.

Багато старих і нових автовиробників розробляють модульні платформи, котрі можна використовувати для створення одразу кількох моделей різних форм та класів. Такі “візки” можуть використовуватись як з ДВЗ, так і з електромотором. І Yamaha прагне стати постачальником цих самих електромоторів, вже маючи успішний досвід з продажу двигунів до човнів.

Японці розробили лінійку синхронних електромоторів на постійних магнітах з діапазоном потужності від 35 до 200 кВт (47-272 к.с.), з рідинним або масляним охолодженням. Ключовими особливостями моторів Yamaha є висока щільність енергії при компактних розмірах, передові технології лиття та обробки металу, а також гнучка конфігурація, що дозволяє адаптувати вузол потрібної потужності до потрібного транспортному засобу.

Продемонструвати можливості своєї розробки Yamaha вирішила на прикладі Alfa Romeo 4C Spider. Електромотор легко вписався у моторний відсік, призначений для бензинового мотора.

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