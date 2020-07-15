Це спільна розробка шинного гіганта Michelin та компанії Maxion Wheels. Інноваційними колесами Acorus будуть обладнані безпілотні шатли Navya Autonom Cab.

Колесо Michelin Acorus – це гнучкий диск, який повертається до початкової форми, після деформації. Він може використовуватись зі звичайними шинами відповідного розміру.

Також цікаво: Porsche показала поршні двигуна, надруковані в 3D

Минулого року партнери Michelin і Maxion представили технологію Acorus, як концепцію, при цьому продовжуючи працювати над її комерціалізацією. Потреба в таких колесах виникла у розробника і оператора безпілотних шатлів – компанії Navya Autonom Cab.

Технологія Acorus дозволяє вберегти і диски, і шини, розсіюючи енергію удару. Разом з тим, Acorus зменшує удари від ям, які відчувають пасажири. Гнучке колесо з технологією Michelin Acorus складається з основної жорсткої алюмінієвої частини, подібної простому колесу, і двох гумових фланців. Дизайн може мінятись за рахунок декоративних елементів. Фланці грають роль проміжних деталей між металевим колесом і шиною і пружно деформуються при ударах.

Фото: Michelin Acorus / Michelin

Додатковим бонусом від використання Michelin Acorus є можливість використання шин з меншим профілем, без ризику пошкодити колеса в дорожніх вибоїнах.

Дивітьяс також: Подивіться, як безпілотний трактор працює в полі: відео