Деталі з металевого порошку пройшли успішне тестування у моторі на стенді.

У проекті був використаний метод лазерного спікання, при якому лазерний промінь сплавляє крупиці дрібного металевого порошку. Після одночасного друку кількох поршнів залишається видалити надлишки порошку, виконати додаткову механічну обробку, додати кільця, поршневий палець та шатун і деталь готова до роботи.

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“Друковані” деталі виявились на 10% легшими за ковані та мають кращу структуру, оскільки матеріал в них розподілений оптимальним чином. Крім того, в їх днищі вдалось зробити внутрішній канал, який неможливо було б зробити жодним іншим методом. Загалом же нові деталі дозволили підняти максимальну частоту обертання колінчастого вала і знизити температурне навантаження на поршні, оптимізувати процес горіння і, як наслідок, отримати збільшення потужності при кращій економічності.

Фото: 3D-друковані поршні Porsche / Porsche

Проект проводився Porsche спільно з фірмами Mahle та Trumpf. Передбачається, що в найближчому майбутньому такі компоненти з’являться у серійних моделях марки, хоча німці не уточнюють, коли і на якій моделі. Тестування ж в лабораторних умовах проводилось із 3,8-літровим бітурбо мотором від 911 GT2 RS. В ході експерименту вдалось покращити віддачу мотора на 30 кінських сил.

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