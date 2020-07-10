Першими серійними мотоциклами з адаптивним круїз-контролем стануть моделі BMW.



Адаптивний круїз-контроль використовується в автомобілях. Вже довгий час-система дозволяє автоматично без участі людини підтримувати задану водієм швидкість і відстань до машини, яка йде попереду. На мотоциклах такої системи серійно ніколи не встановлювалося.

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Першими серійними мотоциклами з адаптивним круїз-контролем стануть BMW – підрозділ BMW Motorrad спільно з компанією Bosch розробив систему, яка дозволяє витримувати дистанцію і швидкість руху, а також рівень прискорення і уповільнення.

Швидкість руху мотоцикліст встановлює самостійно, а бажану дистанцію вибирає з трьох доступних варіантів відстані до транспортного засобу попереду. Ступінь прискорення і уповільнення також встановлена в двох версіях – комфортна і динамічна.

Мотоциклетний круїз-контроль враховує специфіку руху двоколісної техніки, якою для проходження поворотів необхідно нахилятися щодо дороги. Електроніка, фіксуючи зміну кута між мотоциклом і асфальтом по вертикальній осі, автоматично скидає швидкість до безпечної, щоб гарантувати стабільність мотоцикла і не допустити його падіння.

Як відзначають в BMW, новий адаптивний круїз-контроль не здатний гальмувати перед світлофорами і будь-якими перешкодами на дорозі, тому мотоцикліст повинен в таких ситуаціях брати контроль на себе. Також у людини зберігається повна можливість в будь-який момент втрутитися в процес розгону або гальмування, миттєво деактивувавши електроніку, щоб зреагувати в екстреній ситуації.

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