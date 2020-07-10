Первыми серийными мотоциклами с адаптивным круиз-контролем станут модели BMW.

Адаптивный круиз-контроль используется в автомобилях. Уже долгое время-система позволяет автоматически без участия человека поддерживать заданную водителем скорость и расстояние до машины, которая идет впереди. На мотоциклах такая система серийно никогда не устанавливалась.

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Первыми серийными мотоциклами с адаптивным круиз-контролем станут BMW – подразделение BMW Motorrad совместно с компанией Bosch разработал систему, которая позволяет выдерживать дистанцию и скорость движения, а также уровень ускорения и замедления.

Скорость движения мотоциклист устанавливает самостоятельно, а желаемую дистанцию выбирает из трех доступных вариантов расстоянии до транспортного средства впереди. Степень ускорения и замедления также установлена в двух версиях – комфортная и динамичная.

Мотоциклетный круиз-контроль учитывает специфику движения двухколесной техники, которой для прохождения поворотов необходимо наклоняться относительно дороги. Электроника, фиксируя изменение угла между мотоциклом и асфальтом по вертикальной оси, автоматически сбрасывает скорость до безопасной, чтобы гарантировать стабильность мотоцикла и не допустить его падения.

Как отмечают в BMW, новый адаптивный круиз-контроль не способен тормозить перед светофорами и любыми препятствиями на дороге, поэтому мотоциклист должен в таких ситуациях брать контроль на себя. Также у человека сохраняется полная возможность в любой момент вмешаться в процесс разгона или торможения, мгновенно деактивируя электронику, чтобы среагировать в экстренной ситуации.

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