Детали из металлического порошка прошли успешное тестирование в моторе на стенде.

В проекте был использован метод лазерного спекания, при котором лазерный луч сплавляет крупицы мелкого металлического порошка. После одновременной печати нескольких поршней остается удалить излишки порошка, выполнить дополнительную механическую обработку, добавить кольца, поршневой палец и шатун и деталь готова к работе.

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“Печатные” детали оказались на 10% легче кованых и имеют лучшую структуру, поскольку материал в них распределен оптимальным образом. Кроме того, в их днище удалось сделать внутренний канал, который невозможно было бы сделать никаким другим методом. В целом же новые детали позволили поднять максимальную частоту вращения коленчатого вала и снизить температурную нагрузку на поршни, оптимизировать процесс горения и, как следствие, получить увеличение мощности при лучшей экономичности.

Фото: 3D-печатные поршни Porsche / Porsche

Проект проводился Porsche совместно с фирмами Mahle и Trumpf. Предполагается, что в ближайшем будущем такие компоненты появятся в серийных моделях марки, хотя немцы не уточняют, когда и на какой модели. Тестирование в лабораторных условиях проводилось с 3,8-литровым битурбо мотором от 911 GT2 RS. В ходе эксперимента удалось улучшить отдачу мотора на 30 лошадиных сил.

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