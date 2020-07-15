Это совместная разработка шинного гиганта Michelin и компании Maxion Wheels. Инновационными колесами Acorus будут оборудованы беспилотные шаттлы Navya Autonom Cab.

Колесо Michelin Acorus – это гибкий диск, который возвращается к исходной форме после деформации. Он может использоваться с обычными шинами соответствующего размера.

Также интересно: Porsche показала поршни двигателя, напечатанные в 3D

В прошлом году партнеры Michelin и Maxion представили технологию Acorus, как концепцию, при этом продолжая работать над ее коммерциализацией. Потребность в таких колесах возникла у разработчика и оператора беспилотных шаттлов – компании Navya Autonom Cab.

Технология Acorus позволяет уберечь и диски, и шины, рассеивая энергию удара. Вместе с тем, Acorus уменьшает удары от ям, которые испытывают пассажиры. Гибкое колесо с технологией Michelin Acorus состоит из основной жесткой алюминиевой части, подобной простому колесу, и двух резиновых фланцев. Дизайн может меняться за счет декоративных элементов. Фланцы играют роль промежуточных деталей между металлическим колесом и шиной и упруго деформируются при ударах.

Фото: Michelin Acorus / Michelin

Дополнительным бонусом от использования Michelin Acorus является возможность использования шин с меньшим профилем, без риска повредить колеса в дорожных выбоинах.

Дивітьяс также: Посмотрите, как беспилотный трактор работает в поле: видео