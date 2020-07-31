В видеоролике японский производитель техники и электроники демонстрирует возможности электромотора на замаскированном итальянском спорткаре Alfa Romeo 4C, переоборудованном на электрокар.

Компания Yamaha представила универсальный компактный электромотор, который годится для использования в легковых автомобилях, мотоциклах и другой технике.

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Начиная с середины прошлого века компания Yamaha неоднократно делала попытки выйти на рынок автомобилей, однако реализовать эти амбиции пока не удалось. В конце прошлого года компания объявила, что отказывается от планов выпуска собственного автомобиля на ближайшие несколько лет. И японский производитель решил зайти в этот сектор бизнеса с другой стороны.

Много старых и новых автопроизводителей разрабатывают модульные платформы, которые можно использовать для создания сразу нескольких моделей различных форм и классов. Такие "тележки" могут использоваться как с ДВС, так и с электромотором. И Yamaha стремится стать поставщиком этих самых электромоторов, уже имея успешный опыт по продаже двигателей к лодкам.

Японцы разработали линейку синхронных электромоторов на постоянных магнитах с диапазоном мощности от 35 до 200 кВт (47-272 л.с.), с жидкостным или масляным охлаждением. Ключевыми особенностями моторов Yamaha является высокая плотность энергии при компактных размерах, передовые технологии литья и обработки металла, а также гибкая конфигурация, позволяющая адаптировать узел нужной мощности до нужного транспортного средства.

Продемонстрировать возможности своей разработки Yamaha решила на примере Alfa Romeo 4C Spider. Электромотор легко вписался в моторный отсек, предназначенный для бензинового мотора.

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