Характеристики агромашины не названы, поскольку трактор является лишь опытным образцом.

Ученые Национального института инноваций и создания сельхозтехники в Лояне (CHIAIC), заручившись поддержкой научно-исследовательского института современного оборудования при Университете Цинхуа, представили беспилотный электротрактор с кодовым названием ET504-H.

Сельскохозяйственный агрегат нового поколения работает на водороде, а его управление и контроль осуществляются дистанционно с помощью сети 5G в режиме реального времени.

В движение електротрактор приводится синхронным двигателем с постоянными магнитами, кроме которых предусмотрены дополнительные моторы для поворота колес и подъема навесного оборудования. Без нагрузки трактор движется на энергии, вырабатываемой водородными топливными элементами, а при нагрузке к ним добавляется энергия из литий-ионного аккумулятора.

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