Характеристики агромашини не названо, оскільки трактор є лиш дослідним зразком.

Науковці Національного інституту інновацій і створення сільгосптехніки у Лояні (CHIAIC), заручившись підтримкою науково-дослідного інституту сучасного обладнання при Університеті Цінхуа, представили безпілотний електротрактор із кодовою назвою ET504-H.

Сільськогосподарський агрегат нового покоління працює на водні, а його керування та контроль здійснюються дистанційно, за допомогою мережі 5G, в режимі реального часу.

У рух електротрактор приводиться синхронним двигуном із постійними магнітами, крім яких передбачено додаткові мотори для повороту коліс та підйому навісного обладнання. Без навантаження трактор рухається на енергії, що виробляється водневими паливними елементами, а при навантаженні до них додається енергія з літій-іонного акумулятора.



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