Перш за все, таке виконання призначене для Китаю, де високі податки на машини з двигунами великого об'єму.

У Піднебесній на дорозі був помічений тестовий екземпляр нової модифікації популярного німецького позашляховика з індексом G 350. Очікується, що така версія “Геліка” з дволітровим мотором з’явиться у продажу з осені.

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Китайські журналісти з'ясували, що для Mercedes-Benz G 350 відряджений 2-літровий чотирициліндровий бензиновий мотор M264. Він розвиває потужність у 299 кінських сил і заезпечує крутний момент у 400 Нм. При цьому, на глобальному ринку вже існує G-Class з індексом 350, однак він має в назві літеру “d”, що означає комплектацію шестициліндровим турбодизелем OM656 (286 к.с., 600 Нм), котрий у Китаї не доступний.

Зовнішні відмінності між G 350 та більш потужною версією G 500, яка до цього часу була базовою у Китаї, полягають лише у колесах різного діаметру. Дволітровий мотор працює з тим же 9-швидкісним автоматом, що й решта G-Class, має й блокування диференціалів.

Салон тестового прототипа, поміченого у Китаї, нічим не відрізняється від старших виконань моделі, однак товарні зразки, ймовірно, матимуть і спрощене оздоблення для зменшення вартості.

Фото: Mercedes-Benz G-Class G 350 / Autohome

Поява дволітрового G 350 обумовлена податком на розкіш, що діє у Китаї. Автомобілі вартістю понад півтора мільйона юанів оподатковуються за завищеними ставками, а зараз найдоступніший Gelandewagen коштує 1 мільйон 629 тисяч юанів. За межами Китаю новий G 350 з чотирициліндровим мотором продавати не планують.

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