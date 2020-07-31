Раритет продають у Чікаго.

Кузов цього мегакара виготовлений з червоного тонованого вуглецевого волокна, вкритого лаком. Він не лише має ефектний вигляд, а й допомагає зменшити вагу автомобіля та додати жорсткість. З червоного карбону виготовлені навіть колісні диски Tresex Aircore.

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Геніальні дизайнерські, конструкторські та технічні рішення Koenigsegg Regera можна перераховувати довго, та якщо узагальнити, то цей автомобіль можна назвати геніальним творінням сучасної автоіндустрії. Це один з найшвидших, найбільш потужних та енергоефективних гіперкарів планети. Розкішний, неповторний інтер’єр. А ще у нього є електропривід дверей, капотів та усього, що повинно відчинятись і зачинятись – це те, що Koenigsegg називає Autoskin.



Основою силової установки Regera є 5-літровий твін-турбо V8, посилений електричним приводом. Агрегат працює у зв’язці з інноваційною трансмісією власної розробки Koenigsegg Direct Drive. Сукупна віддача гібридної силової установки – 1500 кінських сил і більше 1999 ньютон-метрів крутного моменту.



Цей Koenigsegg Regera – один із 80 примірників моделі, запланованих до виробництва. За автомобіль 2019 року випуску продавець розраховує отримати 3 499 000 доларів.

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