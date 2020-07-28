Купе P1800 Coupe з закамуфльованим кузовом було помічене у Швеції.

Volvo P1800 випускалися з 1961 по 1973 рік, а заміни для неї у фірми не знайшлось. Тепер же у Volvo, схоже згадали про купе та шутінг-брейк – наступного року P1800 справить шістдесятиріччя.

В околицях Гетеборга у Швеції фотошпигуни помітили тестовий автомобіль з модифікованим кузовом класичного купе. У нього розширені колісні арки, в які вписані великі колеса, інші бампери, а головне – відсутні патрубки вихлопної системи. Останнє дозволяє припустити, що це електрокар.

Фото: прототип з кузовом Volvo P1800 / Carscoops

На жаль, жодних подробиць про загадковий спорткар в камуфляжі немає. Не виключено, що Volvo відзначить ювілей моделі P1800 випуском шоукара або обмеженой партії машин.

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