Купе P1800 Coupe с закамуфлированным кузовом было замечено в Швеции.

Volvo P1800 выпускались с 1961 по 1973 год, а замены для нее у фирмы не нашлось. Теперь же в Volvo, похоже вспомнили о купе и шутинг-брейке – в следующем году P1800 произведет шестидесятилетие.

В окрестностях Гетеборга в Швеции фотошпионы заметили тестовый автомобиль с модифицированным кузовом классического купе. У него расширенные колесные арки, в которые вписаны большие колеса, иные бамперы, а главное – отсутствуют патрубки выхлопной системы. Последнее позволяет предположить, что это электрокар.

Фото: прототип с кузовом Volvo P1800 / Carscoops

К сожалению, никаких подробностей о загадочном спорткаре в камуфляже нет. Не исключено, что Volvo отметит юбилей модели P1800 выпуском шоукара или ограниченой партией машин.

Также интересно: Mercedes-Benz объявил цены на eVito Tourer и начал продажу