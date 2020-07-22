Автомобіль продають у Швейцарії.

Першим автомобілем марки Tesla стало відкрите купе Roadster на базі британського спорткара Lotus Elise. Автомобіль випускався з 2008 по 2012 роки, за цей час було випущено 2450 машин, що розійшлись по 30 країнах світу.

Також цікаво: Електричному Mercedes S-класу обіцяний запас ходу в 700 км на одному заряді

Колекціонери сучасних автомобілів найбільше цінують перші примірники машин, та, як відомо, перший екземпляр Tesla Roadster його власник відправив у космос. Тому шанувальникам залишається полювати на 15 останніх примірників автомобіля, відмічених спеціальними табличками.

Фото: Tesla Roadster Final Edition / MotorAuthority

Останні 15 родстерів мали особливе забарвлення кузову (червоне з двома темно-сріблястими стрічками), позначення Final Edition та були розподілені порівну між Європою, Азією та Америкою.

Базовий Tesla Roadster у США коштував від 110 тисяч доларів. За данними портала Teslamotorsclub, як версія Final Edition у Швейцарії коштувала 220 тисяч франків – 205 тисяч євро. Цей же ресурс повідомляє, що таких машин американці зібрали лише 9 екземплярів – 5 для США і 4 для Азії та Європи.

Фото: Tesla Roadster Final Edition зі Швейцарії / Carscoops

Власник білого електрокара зі Швейцарії стверджує, що його Tesla Roadster – останній з останніх і розраховує отримати за свій електрокар 1 390 000 франків – близько 1,3 млн євро. Між кріслами родстера є табличка з написом, на якій сказано, що данний екземпляр автомобіля є четвертим з чотирьох машин серії Roadster Sport Final Edition для Європи.

Продавець повідомляє, що на одометрі родстера усього 200 кілометрів, а більшість свого життя він провів у теплому гаражі з мармуровою підлогою. Електрокар періодично заряджали для запобігання глибікої розрядки батарей.

Дивіться також: Ford Mustang Mach-E отримав заряд гоночної енергії: відео