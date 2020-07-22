Бойовий Mach-E відправлять на чемпіонат NASCAR, а поки що його тестують у різних режимах, в тому числі у дріфті.

Ford Performance та тюнінг-ательє RTR Vehicles представили гоночну версію електричного кросовера Mustang Mach-E, котрий отримав індекс 1400. Автори проекту стверджують, що цей спорткар однаково добре підходить для змагань з дріфту та кільцевих перегонів NASCAR.

Також цікаво: Кращі тюнінг-проекти 2020 року

Mustang Mach-E 1400 суттєво відрізняється від звичайного батарейного кросовера. У спорткара сім електромоторів – три спереду і чотири ззаду, а живлення забезпечує нікель-магнієво-кобальтова батарея ємністю 56,8 кіловат-годин.

Фото: Ford Mustang Mach-E 1400 / Ford Performance

Загальна продуктивність силової установки, як можна здогадатись, становить 1400 кінських сил. При цьому тягу можна гнучко розподіляти між осями, скеровуючи на одну з них до 100% обертів.



Широкий кузов Mustang Mach-E 1400 повністю виготовлений з пластику, а додаткові аеродинамічні елементи – з карбону. Масивний задній спойлер створює притискну силу в одну тонну на швидкості у 257 кілометрів на годину.

Дивіться також: На продаж виставили найшвидший автомобіль на Землі з максималкою у 658 км/год