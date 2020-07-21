Комплект нагород, титулів і запчастин в подарунок.

Найвища ставка за ракетомобіль на момент написання статті становила 23 356 доларів – сміхотворна ціна за такий автомобіль. До кінця торгів на Bring a Trailer залишилось шість днів.

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Spectre Speedliner має алюмінієвий кузов, тісний одномісний кокпіт, твін-турбо Cadillac V8 від Cad Company, карбонові гальма і гальмівний парашут, а ще усю славу сухого озера Бонневіль.

Свій перший рекорд стрімлайнер встановив у 2004 році, показавши у двох заїздах середню швидкість у 497 кілометрів на годину. Наступний вихід на сцену – новий рекорд у 531 км/год. Через рік – вже 560 км/год. Та головні свої рекорди “Стрімлайнер” встановив у 2006 та 2010 роках.

Фото: ракетомобіль Spectre Speedliner / Bring a Trailer



У 2006 році на соляному озері Бонневіль швидкісний автомобіль зміг розігнатися до 644 км/год, а через чотири роки, на тому ж озері, було досягнуто найвищої відмітки у 658 км/год.



Останні десять років автомобіль стояв без руху і вимагає технічного обслуговування. Однак, за словами продавця, на впевненому ходу і повністю придатний до експлуатації. Бонусом при покупці стане ціла купа запчастин та комплект спеціальних шин.

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