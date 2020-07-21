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Самая высокая ставка на ракетомобиль на момент написания статьи составляла 23 356 долларов – смехотворная цена за такой автомобиль. До конца торгов на Bring a Trailer осталось шесть дней.

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Spectre Speedliner имеет алюминиевый кузов, тесный одноместный кокпит, твин-турбо Cadillac V8 от Cad Company, карбоновые тормоза и тормозной парашют, а еще всю славу сухого озера Бонневиль.

Свой первый рекорд стримлайнер установил в 2004 году, показав в двух заездах среднюю скорость в 497 километров в час. Следующий выход на сцену – новый рекорд в 531 км/ч. Через год – уже 560 км/ч. Но главные свои рекорды "Стримлайнер" установил в 2006 и 2010 годах.

Фото: ракетомобиль Spectre Speedliner / Bring a Trailer

В 2006 году на соляном озере Бонневиль скоростной автомобиль смог разогнаться до 644 км/ч, а через четыре года, на том же озере, была достигнута самая высокая отметка в 658 км/ч.

Последние десять лет автомобиль стоял без движения и требует технического обслуживания. Однако, по словам продавца, на уверенном ходу и полностью пригоден к эксплуатации. Бонусом при покупке станет целая куча запчастей и комплект специальных шин.

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