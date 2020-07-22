Боевой Mach-E отправят на чемпионат NASCAR, а пока его тестируют в различных режимах, в том числе в дрифте.

Ford Performance и тюнинг-ателье RTR Vehicles представили гоночную версию электрического кроссовера Mustang Mach-E, который получил индекс 1400. Авторы проекта утверждают, что этот спорткар одинаково хорошо подходит для соревнований по дрифту и кольцевых гонок NASCAR.

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Mustang Mach-E 1400 существенно отличается от обычного батарейного кроссовера. У спорткара семь электромоторов – три спереди и четыре сзади, а питание обеспечивает никель-магниево-кобальтовая батарея емкостью 56,8 киловатт-часов.

Фото: Ford Mustang Mach-E 1400 / Ford Performance

Общая производительность силовой установки, как можно догадаться, составляет 1400 лошадиных сил. При этом тягу можно гибко распределять между осями, направляя на одну из них до 100% оборотов.

Широкий кузов Mustang Mach-E 1400 полностью изготовлен из пластика, а дополнительные аэродинамические элементы – из карбона. Массивный задний спойлер создает прижимную силу в одну тонну на скорости в 257 километров в час.

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