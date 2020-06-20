От пары тысяч долларов за обвес до сотен тысяч за глубоко модифицированную экзотику.

Автомобиль можно стилизовать на свой вкус, улучшить его характеристики, комфорт или и все вместе. Глубокий тюнинг требует значительных затрат, времени и рискует вообще никогда не закончиться.

С другой стороны, готовые "пакетные" решения от тюнинг-ателье разрешают персонализировать автомобиль значительно быстрее, хотя тоже не всегда дешево. Отдельные ателье оценивают свои проекты дороже стоимости самого авто. Так, если речь идет не о Rolls-Royce Phantom, а о более близком к народу Toyota RAV4, можно "легкой кровью" превратить его в своеобразную реплику Lamborgini Urus, заказав недорогой набор компонентов из Японии.

Знакомьтесь, интересные тюнинг-проекты первой половины 2020 года:

ABT Sportsline Audi RS7 Sportback

740 лошадиных сил, 920 ньютонметров, 22-дюймовые колеса с кровавыми ободами и ограниченный тираж в 125 экземпляров. Владельцам RS 7 превращение в зверя стоит минимум 69 900 евро, а готовая машина обойдется в 210 300 евро.

Albermo Toyota Prius

Копеечный набор для дерзкого стайлинга Prius нового поколения. 1 746 долларов плюс доправки из Японии и он ваш. Красить а-ля Феррари в цвет кузова придется самостоятельно.

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Albermo Toyota RAV4 XR51

Комплект заменяемых деталей кузова придает японском кроссоверу облик итальянского суперкара. Готовый автомобиль с дисками и краской стоит около 26 тысяч долларов. В Японии.

Alpina BMW X7

Если даже от любимого BMW нужно экстра, а в фирменном бутике закончились предложения – загляните на страничку Alpina. Мастера элегантности из Баварии давно и тесно сотрудничают непосредственно с BMW и знают, как угодить самым прихотливым клиентам. От 198 тысяч евро.

Artisan Toyota Century

К сожалению, такие седаны бывают исключительно с рулем справа. Пластиковый обвес стоит 6 300 долларов, карбоновый – 8 700.

Brabus 800 XLP Adventure

Выставочный проект, большинство компонентов которого можно найти в каталогах тюнера. Подиумный образец с дроном в кузове оценен в 666 тысяч евро.

Brabus Mercedes-Benz EQC

Без электрического кроссовера от Mercedes этот список был бы неполным. Скромный тюнинг обойдется в 121 тысячу евро.

Brabus Smart EQ Fortwo

Тюнеры ограничились исключительно стайлингом в проекте Ultimate E Facelift. К сожалению, скромные характеристики электрокара после визита в мастерскую "Брабус” не улучшились.

Carlex Mercedes-AMG G 63 Steampunk Edition

Ограниченная серия из 10 внедорожников от польских тюнеров. Отделка ручной работы в стиле стимпанк. Стоимость не названа.

Carlex Mercedes-Benz X-Class Exy Viale Bike Tour Set

Комплексный проект спецназначения включает моторизованную велосипедную стойку за 4 995 евро, новый обвес, 22-дюймовые диски, а также жилой прицеп.

Carlex Hyundai Santa Fe Urban Edition

Первый проект Carlex на основе автомобиля корейской марки. Включает обвес, диски, капот и декор салона.

Darwinpro Tesla Model 3

Комплект карбоновых компонентов для кузова от американской мастерской Darwinpro обойдется в 7 500 долларов.

Forgiato Mercedes-Benz G-Class Cactus Jack

Собственно, здесь речь идет о новых колесных дисках, которые могут стоять на вашем авто всего за 2 193 доллара (8 772 за четыре), плюс почтовые расходы. Представлены в размерах 20", 22", 24" и монструозные 26".

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Gemballa Porsche 911 Avalanche 4x4

Проект обещают показать в живом виде до конца года. Полностью видоизмененный кузов, шасси, силовой агрегат – усиленный оппозитный 3.8, с комплектом тюнинга Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo, с отдачей в 818 лошадиных сил и 1098 Нм крутящего момента.

Hennessey Performance Jeep Gladiator Maximus 1000

Американцы прокачали 6.2-литровый V8 Hemi Hellcat до 1 014 лошадиных сил и крутящего момента в 1 265 Нм. Шасси, тормозная система и другие компоненты пикапа Jeep Gladiator также модифицированы. Тираж: 24 экземпляра. Цена: 200 тысяч долларов, включая стоимость базового Jeep Gladiator.

Himalaya Land Rover Defender

Вместо дизельного мотора под капотом Himalaya Defender установлен 6,2-литровый 525-сильный V8 LS3 от Chevrolet Corvette с "автоматом" от него же. Дополнительно модифицированные тормоза, подвеска, электропроводка, кондиционирование воздуха, звукоизоляция, а также усиленный и модифицированный кузов. Стоимость в США – 250 тысяч долларов.

H&R Porsche 911 Syberia RS

Внедорожное купе создано как шоукар компании производителя компонентов подвески.

Kahn Mercedes-Benz X-Class

Стоимость тюнинга, включая цену пикапа в версии X-Class 250 d, составляет 50 тысяч фунтов стерлингов.

Keyvany Lamborghini Urus

Тюнеры выжали из 4-литрового V8 твин-турбо 820 лошадиных сил, 1 100 ньютонметров и добавили еще больше агрессии карбоновыми деталями кузову. Стоимость не названа.

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Liberty Walk Toyota GR Supra 2020

Полный комплект кузовных деталей для тюнинга новой Supra стоит 14 850 долларов и делает ее невероятно эффектной.

Lumma Aston Martin DBX

Тюнинг-кит CLR AM для Aston Martin DBX от Lumma Design существует пока только в виде компьютерных рендеров.

Manhart MH8 800 – BMW M8 Competition

Немецкие тюнеры заставили 4,4-литровый твин-турбо V8 выдавать 823 лошадиных сил и 1 050 ньютонметров крутящего момента. Широкий кузов, хорошие диски и декор в салоне прилагаются. Стоимость готового авто в наличии – 223 тысячи евро.

Mansory Rolls-Royce Cullinan Coastline

Ателье создаст 8 экземпляров таких Cullinan, каждый стоимостью около 800 тысяч евро.

Mansory Audi RS6 Avant

Один из редких случаев, когда специалисты Mansory обошлись без требовательных и вызывающих вещей, оставив неприметный универсал почти стоковым на вид. Лишь 22-дюймовые колесные диски выдают, что под капотом кроется прокачанный до 730 лошадиных сил и 1 000 ньютонметров четырехлитровый V8 твин-турбо.

Mansory Star Trooper Pickup – Mercedes-Benz G-Class

4-литровый AMG V8 турбо, прокачанный до 850 л.с. и 1 000 Нм, особенный кузов и стайлинг. Лимитированный тираж в 7 экземпляров. Цена – примерно 550 тысяч евро.

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Mansory Venatus – Lamborghini Urus

810 сил, 1 000 номов, полный комплект стайлинга снаружи и внутри – Venatus представляет все, что способен сделать с вашим Urus тюнинг от Mansory.

Modellista Toyota Prius TRD

Тюнинг проект от "своих" – Toyota Racing Development и Modellista был создан исключительно для вау-эффекта на автошоу. Но демонстрирует интересные идеи.

Niels van Roij Design Range Rover Adventum Coupe

Adventum Coupe – это воплощенная мечта о несбыточном. То есть двухдверный "Рейндж Ровер". Таких внедорожников лондонская студия построит лишь 100 единиц по 270 тысяч евро каждый.

Novitec Maserati Levante Esteso V2

Быстрых итальянских кроссоверов не так уж и много, зато каждый из них по-особому хорош и Levante – не исключение. А с широким и низким кузовом, с большими дисками выглядит потрясающе. Мастера Novitec добавили и мощности, поэтому едет такой Levante не хуже, чем выглядит.

Posaidon Mercedes-AMG A 45 RS

Нужны 525 лошадиных сил и агрессивный вид для маленького хэтчбека? Обращайтесь к Посейдону. Дорого.

Project Kahn Land Rover Defender Chelsea Truck Launch Edition

Kahn стала одной из первых студий с тюнингом для нового поколения Land Rover Defender. Вы должны положить в сейф Афзал Кан 69 999 фунтов стерлингов, чтобы забрать себе этот внедорожник.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Скажете, Black Badge – просто название комплектации, а заводской тюнинг это скучно? А вот и нет. Это точно что-то больше. Или, по крайней мере, дороже.

Versus Toyota RAV4

На фоне всех этих помпезных проектов, кузовной набор от Versus выглядит скупо, но это не значит, что он не заслуживает внимания. Maserati Levante и Aston Martin DBX популярность RAV4 и не снилась, а тюнинг-кит для него имеет приятный ценник и легко монтируется на кузов, перепрофилируя его линии. Стоимость комплекта не названа, однако тюнер сообщил, что самые дорогие из доступных диски на 20 дюймов стоят 77 тысяч йен – около 19 300 гривен, поэтому остальные детали тоже должны иметь более приятный ценник.

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