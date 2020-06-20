Від пари тисяч доларів за обвіс до сотень тисяч за глибоко модифіковану екзотику.

Автомобіль можна стилізувати на свій смак, покращити його характеристики, комфорт або й усе разом. Глибокий тюнінг вимагає значних витрат, часу і ризикує взагалі ніколи не закінчитись.

З іншого боку, готові “пакетні” рішення від тюнінг-ательє дозволяють персоналізувати автомобіль значно швидше, хоча теж не завжди дешево. Окремі ательє оцінюють свої проекти дорожче вартості самого авто. Та якщо мова йде не про Rolls-Royce Phantom, а ближчий до народу Toyota RAV4, можна “легкою кров’ю” перетворити його на своєрідну репліку Lamborgini Urus, замовивши недорогий набір компонентів з Японії.

Знайомтесь, найцікавіші тюнінг-проекти першої половини 2020 року:

ABT Sportsline Audi RS7 Sportback

740 кінських сил, 920 ньютонметрів, 22-дюймові колеса з кривавими ободами і обмежений тираж у 125 примірників. Власникам RS 7 перетворення у звіра коштує мінімум 69 900 євро, а готова машина обійдеться у 210 300 євро.

Albermo Toyota Prius

Копійчаний набір для зухвалого стайлінгу Prius нового покоління. 1746 доларів, плюс доправка з Японії і він ваш. Фарбувати а-ля Феррарі в колір кузову доветься самостійно.

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Albermo Toyota RAV4 XR51

Комплект замінних деталей кузову надає японському кросоверу подобу італійського суперкара. Готовий автомобіль з дисками і фарбою коштує близько 26 тисяч доларів. У Японії.

Alpina BMW X7

Якщо навіть від улюбленого BMW потрібно екстра, а у фірмовому бутіку закінчились пропозиції – зазирніть на сторіночку Alpina. Майстри елегантності з Баварії давно і тісно співпрацюють безпосередньо з BMW і знають, як догодити найпримхливішим клієнтам. Від 198 тисяч євро.

Artisan Toyota Century



Нажаль, такі седани бувають виключно з кермом праворуч. Пластиковий обвіс коштує 6300 доларів, карбоновий – 8700.

Brabus 800 XLP Adventure

Виставковий проект, більшість компонентів якого можна знайти у каталогах тюнера. Подіумний зразок із дроном в кузові оцінений у 666 тисяч євро.

Brabus Mercedes - Benz EQC

Без електричного кросовера від Mercedes цей список був би не повним. Скромний тюнінг обійдеться у 121 тисячі євро.

Brabus Smart EQ Fortwo

Тюнери обмежились виключно стайлінгом у проекті Ultimate E Facelift. Нажаль, скромні характеристики електрокара, після візиту в майстерню “Брабус”, не покращились.

Carlex Mercedes-AMG G 63 Steampunk Edition

Обмежена серія з 10 позашляховиків від польських тюнерів. Оздоблення ручної роботи у стилі стімпанк. Вартість не названа.

Carlex Mercedes-Benz X-Class Exy Viale Bike Tour Set

Комплексний проект спецпризначення включає моторизовану велосипедну стійку за 4995 євро, новий обвіс, 22-дюймові диски, а також житловий причіп.

Carlex Hyundai Santa Fe Urban Edition

Перший проект Carlex на основі автомобіля корейської марки. Включає обвіс, диски, капот та декор салону.

Darwinpro Tesla Model 3

Комплект карбонових компонентів для кузову від американської майстерні Darwinpro обійдеться у 7500 доларів.

Forgiato Mercedes-Benz G-Class Cactus Jack

Власне, тут мова про нові колісні диски, які можуть стояти й на вашому авто усього за 2193 долари (8772 за чотири), плюс поштові витрати. Представлені у розмірах 20″, 22″, 24″ та монструозному 26″.

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Gemballa Porsche 911 Avalanche 4x4



Проект обіцяють показати в живому вигляді до кінця року. Повністю видозмінений кузов, шасі, силовий агрегат – посилений опозитний 3.8, з комплектом тюнінгу Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo, з віддачею у 818 кінських сил і 1098 Нм крутного моменту.

Hennessey Performance Jeep Gladiator Maximus 1000

Американці прокачали 6.2-літровий V8 Hemi Hellcat до 1014 кінських сил і крутного моменту у 1265 Нм. Шасі, гальмівна система, та інші компоненти пікапа Jeep Gladiator також модифіковані. Тираж: 24 екземпляри. Ціна: 200 тисяч доларів, включаючи вартість базового Jeep Gladiator.

Himalaya Land Rover Defender

Замість дизельного мотора, під капотом Himalaya Defender встановлений 6,2-літровий 525-сильний V8 LS3 від Chevrolet Corvette, з “автоматом” від нього ж. Додатково модифіковані гальма, підвіска, електропроводка, кондиціювання повітря, звукоізоляція, а також посилений та модифікований кузов. Вартість у США – 250 тисяч доларів.

H&R Porsche 911 Syberia RS

Позашляхове купе створене, як шоукар компанії виробника компонентів підвіски.

Kahn Mercedes-Benz X-Class

Вартість тюнінгу, включаючи ціну пікапа у версії X-Class 250 d, становить 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Keyvany Lamborghini Urus

Тюнери вичавили з 4-літрового V8 твін-турбо 820 кінських сил 1100 ньютонметрів та додали ще більше агресії карбоновими деталями кузову. Вартість не названа.

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Liberty Walk Toyota GR Supra 2020

Повний комплект кузовних деталей для тюнінгу нової Supra коштує 14 850 доларів і робить її неймовірно ефектною.

Lumma Aston Martin DBX

Тюнінг-кіт CLR AM для Aston Martin DBX від Lumma Design існує поки що тільки у вигляді комп’ютерних рендерів.

Manhart MH8 800 – BMW M8 Competition

Німецькі тюнери змусили 4,4-літровий твін-турбо V8 видавати 823 кінських сил і 1050 ньютонметрів крутного моменту. Широкий кузов, гарні диски та декор в салоні додаються. Вартість готового авто в наявності – 223 тисячі євро.

Mansory Rolls-Royce Cullinan Coastline

Ательє створить 8 примірників таких Cullinan, кожен вартістю близько 800 тисяч євро.

Mansory Audi RS6 Avant

Один з рідкісних випадків, коли спеціалісти Mansory обійшлись без вибагливих та показних речей, залишивши непримітний універсал майже стоковим на вигляд. Лише 22-дюймові колісні диски видають, що під капотом криється прокачаний до 730 кінських сил і 1000 ньютонметрів чотирилітровий V8 твін-турбо.

Mansory Star Trooper Pickup – Mercedes-Benz G-Class

4-літровий AMG V8 турбо, прокачаний до 850 к.с. і 1000 Нм, дуже особливий кузов і стайлінг. Лімітований тираж у 7 екземплярів. Ціна – близько 550 тисяч євро.

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Mansory Venatus – Lamborghini Urus

810 сил, 1000 номів, повний комплект стайлінгу зовні та всередині – Venatus представляє все, що здатен зробити з вашим Urus тюнінг від Mansory.

Modellista Toyota Prius TRD

Тюнінг проект від “своїх” – Toyota Racing Development та Modellista був створений виключно для вау-ефекту на автошоу. Але демонструє цікаві ідеї.

Niels van Roij Design Range Rover Adventum Coupe

Adventum Coupe – це втілена мрія про нездійсненне. Тобто дводверний “Рейндж Ровер”. Таких позашляховиків лондонська студія збудує лише 100 одиниць, по 270 тисяч євро кожен.

Novitec Maserati Levante Esteso V2

Швидких італійських кросоверів не так вже й багато, зате кожен з них по-особливому гарний і Levante – не виняток. А з широким і низьким кузовом, з великими дисками виглядає приголомшливо. Майстри Novitec додали і потужності, тож їде такий Levante не гірше, ніж виглядає.

Posaidon Mercedes-AMG A 45 RS

Потрібні 525 кінських сил і агресивний вигляд для маленького хетчбека? Звертайтесь до Посейдона. Дорого.

Project Kahn Land Rover Defender Chelsea Truck Launch Edition

Kahn стала однією з перших студій, з тюнінгом для нового покоління Land Rover Defender. Ви маєте покласти у сейф Афзаля Кана 69 999 фунтів стерлінгів, аби забрати собі цей позашляховик.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Скажете, Black Badge – просто назва комплектації, а заводський тюнінг це нудно? А от і ні. Це точно щось більше. Чи, принаймі, дорожче.

Versus Toyota RAV4

На тлі усіх цих помпезних проектів, кузовний набір від Versus виглядає скупо, але це не значить, що він не заслуговує на увагу. Maserati Levante та Aston Martin DBX популярність RAV4 і не снилась, а тюнінг кіт для нього має приємний цінник і легко монтується на кузов, перепрофілюючи його лінії. Вартість комплекту не названа, однак тюнер повідомив, що найдорожчі з доступних диски на 20 дюймів коштують 77 тисяч йен – близько 19 300 гривень, тож решта деталей теж повинні мати прийнятний цінник.

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