Міні-колекція включає три автомобіля, усі від Ford.

Аукціон Auburn відбудеться 5 вересня, на ньому одним лотом буде виставлено три унікальних автомобіля з кузовами з нержавіючої сталі.

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Колекція включає Ford Deluxe Sedan 1936 року, Ford Thunderbird 1960 року та кабріолет Lincoln Continental 1967 року. Історія цієї трійці розпочалась ще у 1935 році, коли компанія Allegheny Ludlum Steel об’єдналась із Ford, щоб рекламувати нержавіючу сталь, яка на той час була відносно новим матеріалом. Партнери вирішили зробити шість седанів Ford Deluxe з нержавіючими кузовами, у 1936 році американський автовиробник передав усі шість машин сталеварній фірмі.

Кожен із шести сталевих Ford Deluxe встиг намотати понад 320 тисяч кілометрів, перед тим, як його відправили “на пенсію” у 1946 році. До наших днів збереглось лише чотири з цих машин, а екземпляр, виставлений на продаж, зберігався в Allegheny Ludlum.

У 1960-х роках партнери вирішили поновити співпрацю. Це партнерство породило блискучих Thunderbird та три Lincoln Continental (марка належить Ford). Обидва Thunderbird збереглись у власності Allegheny Ludlum, мають на одометрах близько 100 тисяч миль (160 тис км) і досі на впевненому ходу, а Continental – взагалі, як новий.

Аукціоністи не вказують орієнтовну вартість сталевого лоту, однак надзвичайна рідкість цих машин гарантовано забезпечить їм чимало уваги. Аукціон матиме відкритий доступ для покупців з усього світу.

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