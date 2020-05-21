Мини-коллекция включает три автомобиля, все от Ford.

Аукцион Auburn состоится 5 сентября, на нем одним лотом будут выставлены три уникальных автомобиля с кузовами из нержавеющей стали.

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Коллекция включает Ford Deluxe Sedan 1936 года, Ford Thunderbird 1960 года и кабриолет Lincoln Continental 1967 года. История этой троицы началась еще в 1935 году, когда компания Allegheny Ludlum Steel объединилась с Ford, чтобы рекламировать нержавеющую сталь, которая в то время была относительно новым материалом. Партнеры решили сделать шесть седанов Ford Deluxe с нержавеющими кузовами, в 1936 году американский автопроизводитель передал все шесть машин сталелитейной фирме.

Каждый из шести стальных Ford Deluxe успел намотать более 320 тысяч километров, перед тем, как его отправили "на пенсию" в 1946 году. До наших дней сохранилось только четыре из этих машин, а экземпляр, выставленный на продажу, хранился в Allegheny Ludlum.

В 1960-х годах партнеры решили возобновить сотрудничество. Это партнерство породило блестящих Thunderbird и три Lincoln Continental (марка принадлежит Ford). Оба Thunderbird сохранились в собственности Allegheny Ludlum, имеют на одометрах около 100 тысяч миль (160 тыс км) и до сих пор на уверенном ходу, а Continental – вообще, как новый.

Аукционисты не указывают ориентировочную стоимость стального лота, однако чрезвычайная редкость этих машин гарантированно обеспечит им немало внимания. Аукцион будет иметь открытый доступ для покупателей со всего мира.

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