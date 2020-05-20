В Латвии вернули к жизни невероятный родстер "Ленинград" 1953 года. Единственный в своем роде автомобиль реставрировали в течение шести лет и теперь он выглядит как новый.

"Ленинград" создал талантливый конструктор Аркадий Бабич. Родстер в американском стиле построили на агрегатах ЗИМа. В частности, у него позаимствовали 3,5-литровую 90-сильную рядную шестерку.

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Максимальная скорость легкого спорткара составила 180 км/час. В 1959 году Аркадий Бабич совершил пробег из Симферополя в Ленинград: 2 125 км он проехал за 20 часов, то есть средняя скорость составила 106 км/час.

С тех пор об авто ничего не слышали. В 2014 году автомобиль обнаружили в плачевном состоянии. Кузов проржавел, а многие детали отсутствовали. Однако, купили редкое авто за немалые деньги.

Поскольку никакой документации по авто не осталось, то при реставрации использовался единственный цветной снимок родстера, сделанный американским фотографом Джоном Шульцем в 1958 году в Ленинграде.

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