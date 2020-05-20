Президент Украины Владимир Зеленский хочет войти в историю как человек, который построил украинские дороги.

“Я хочу быть президентом, после которого в стране появятся дороги. Программа Большой стройки – это то, чем сейчас можно гордиться”, – такое заявление сделал Владимир Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

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“Программа Большой стройки идет полным ходом. Вы только представьте, что это делаем мы, в современной Украине. Я уверен, что до конца моей каденции мы достроим все дороги. Я хочу быть президентом, которого запомнят, как человека, после которого появились дороги”, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, государство в девять раз увеличило количество дорог, которые построят в этом году.

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