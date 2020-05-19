В ближайшие годы в Киеве должен начаться ряд строек и реконструкций, которые будут влиять на дорожную обстановку и пробки.
Кроме завершения строительства Подольского мостового перехода и метро на Виноградарь, разработчики проекта Генерального плана Киева определили ряд других первоочередных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры столицы. Об этом сообщили в коммунальной организации “Киевгенплан”.
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В течение пяти ближайших лет запланированы к реализации:
- реконструкция улиц Кирилловской, Глыбочицкой с совершенствованием трамвайного полотна;
- реконструкция Парковой дороги, Днепровского спуска с расширением проезжей части;
- реконструкция проспекта Науки с расширением проезжей части, реконструкция транспортной развязки на разных уровнях на пересечении проспекта Науки и Столичного шоссе;
- реконструкция улицы Гната Хоткевича с расширением проезжей части;
- реконструкция моста Патона;
- сочетание улиц Медовой и Суздальской со строительством путепровода через железную дорогу.
Как сообщили в КО “Киевгенплан”, последняя магистраль станет дублером проспекта Валерия Лобановского, Чоколовского бульвара и улицы Вадима Гетьмана, что поможет их разгрузить.
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