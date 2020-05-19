У найближчі роки в Києві має розпочатись низка будівництв та реконструкцій, що впливатимуть на дорожню обстановку та затори.

Окрім завершення будівництва Подільського мостового переходу та метро на Виноградар, розробники проєкту Генерального плану Києва окреслили низку інших першочергових заходів із розвитку транспортної інфраструктури столиці. Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан».

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Впродовж п’яти найближчих років заплановані до реалізації:

реконструкція вулиць Кирилівської, Глибочицької із вдосконаленням трамвайного полотна;

реконструкція Паркової дороги, Дніпровського узвозу з розширенням проїжджої частини;

реконструкція проспекту Науки з розширенням проїжджої частини, реконструкція транспортної розв’язки на різних рівнях на перетині проспекту Науки та Столичного шосе;

реконструкція вулиці Гната Хоткевича з розширенням проїжджої частини;

реконструкція мосту Патона;

поєднання вулиць Медової та Суздальської із будівництвом шляхопроводу через залізницю.

Як повідомили в КО «Київгенплан», остання магістраль стане дублером проспекту Валерія Лобановського, Чоколівського бульвару та вулиці Вадима Гетьмана, що допоможе їх розвантажити.

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