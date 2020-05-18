В Києві створення велосипедної інфраструктури за рахунок автомобільних доріг продовжується.

На вулиці Пушкінській не тільки "відібрали" у автомобілістів частину простору створивши вело доріжку, але й обладнали її зручними для велосипедистів спорудами.

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"Вулиця Пушкiнська вiд пл.Льва Толстого до Прорiзноï стає повнiстю комфортною для велосипедистiв!

До речi, вперше в Києвi зi зручною зоною очiкування велосипедистами сигналу свiтлофору. Саме для цього на перехрестi вулицi Пушкiнськоï з бульваром Тараса Шевченка влаштована велосипедна стiйка.

Наступна вулиця з велодружньою iнфраструктурою - Золотоворiтська, по якій роботи буде виконано до кінця травня", обіцяє київський чиновник Александр Густелев.

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