У Верховній Раді зареєстрована низка законопроектів, які стосуються електромобілів – їх імпорту та виробництва. Деякі з них можуть бути прийнятті виключно в інтересах українських автовиробників.

"Сьогодні разом із колегами зареєстрували у Верховній Раді законопроєкти №3476 та №3477. Ці документи, фактично, дадуть можливість Україні створити умови для розвитку ринку та будівництва електрокарів і дадуть нове життя галузі автомобілебудування. Водночас, вони зроблять доступнішими для українців автівки світових виробників", - вважає народний депутат України Роберт Горват.

"Ми говоримо про введення ряду нових податкових та митних пільг для покупців та потенційних виробників електромобілів та комплектуючих до них, а також продовження звільнення від ПДВ електромобілів до кінця 2025 року (тоді як нині воно діє лише до 2022 року).

Для розуміння, згадаймо спеціальну економічну зону, яка діяла на Закарпатті на початку двохтисячних. Ми всі добре знаємо, які результати СЕЗ дала нашому регіону. Так ось, ці законопроєкти фактично створять для підприємств, які виробляють електротранспорт або комплектуючі до нього, умови кращі, ніж ті, що діяли при СЕЗ.

Відтак, ми очікуємо на вагомі зміни загалом на авторинку держави. В Україні нині вже існує достатній промисловий потенціал для виробництва електричного автотранспорту: п‘ять автобусних заводів, один завод вантажних автомобілів, наявні потужності по виробництву близько 300 тисяч легкових автомобілів на трьох заводах. Уже налагоджено серійне виробництво трамваїв та тролейбусів.

Наші законопроєкти №3476 та №3477 дозволять залучити інвестиції у виробництво електроавтомобілів (легкових, вантажних, спецтехніки та ін.), зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них", - пише Роберт Горват на своїй сторінці у соцмережі.

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Втім, розвиток галузі автомобілебудування потребує комплексного вирішення. Іноземні інвестори не вкладають гроші в українське автомобілебудування через постійні зміни в законодавстві, корупцію, відсутність політичної стабільності та низку інших проблем.

Кожна нова влада приймає нові закони, що змінюють "правила гри". Нинішня вертикаль не стала виключенням. Цього разу пропонується запровадження нових правил для виробників електромобілів. Навряд чи варто сподіватись, що у випадку прийняття нового закону хтось зі світових компаній зверне увагу на Україну.