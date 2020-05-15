В Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, касающихся электромобилей - их импорта и производства. Некоторые из них могут быть приняты исключительно в интересах украинских автопроизводителей.

"Сегодня вместе с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты №3476 и №3477. Эти документы, фактически, дадут возможность Украине создать условия для развития рынка и строительства электрокаров и дадут новую жизнь отрасли автомобилестроения. В то же время, они сделают доступнее для украинцев машины мировых производителей", - считает народный депутат Украины Роберт Горват.

Читайте также: "Богдан" разработал новый электробус и начинает его серийное производство

"Мы говорим о введение ряда новых налоговых и таможенных льгот для покупателей и потенциальных производителей электромобилей и комплектующих к ним, а также продлении освобождения от НДС электромобилей до конца 2025 года (тогда как сейчас оно действует лишь до 2022 года).

Для понимания, вспомним специальную экономическую зону, которая действовала на Закарпатье в начале двухтысячных. Мы все хорошо знаем, какие результаты СЭЗ дала нашему региону. Так вот, эти законопроекты фактически создадут для предприятий, производящих электротранспорт или комплектующие к нему, условия лучше, чем действовавшие при СЭЗ.

Следовательно, мы ожидаем весомые изменения в целом на авторынке государства. В Украине сейчас уже существует достаточный промышленный потенциал для производства электрического автотранспорта: пять автобусных заводов, один завод грузовых автомобилей, имеющиеся мощности по производству около 300 тысяч легковых автомобилей на трех заводах. Уже налажено серийное производство трамваев и троллейбусов.

Наши законопроекты №3476, №3477 позволят привлечь инвестиции в производство электроавтомобилей (легковых, грузовых, спецтехники и др.), зарядных устройств, комплектующих изделий к ним", - пишет Роберт Горват на своей странице в соцсети.

Читайте также: "АвтоКрАЗ" сертифицировал свои грузовики в соответствии с экостандартами "Евро-6"

Развитие отрасли автомобилестроения требует комплексного решения. Иностранные инвесторы не вкладывают деньги в украинское автомобилестроение из-за постоянных изменений в законодательстве, коррупции, отсутствия политической стабильности и ряда других проблем.

Каждая новая власть принимает новые законы, изменяющие "правила игры". Нынешняя вертикаль не стала исключением. На этот раз предлагается введение новых правил для производителей электромобилей. Вряд ли стоит надеяться, что кто-то из мировых компаний из-за новые правила обратит внимание на Украину.

Также интересно: Корпорация "Богдан" показала уникальные троллейбусы отечественного производства