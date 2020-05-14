Автовласники настільки "присвоїли" велодорвжки, що готові відвойовувати їх з боєм!

Активісти руху "Зупини Лося" завітали на столичний проспект Перемоги. Тут більшість автовласників вважають, що велодоріжку зробили не для велосипедистів, а для паркування. Деякі знахабніли настільки, що захопили фішками велодоріжку під паркомісця для своїх особливих клієнтів!

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Як виявилось, переважна більшість порушників банально не знають ПДР. І навіть не розуміють, що їздити тротуаром – це серйозне порушення ПДР!

Дивіться віде рейду "Зупини Лося":

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