Автовладельцы настолько "присвоили" велодорожки, что готовы отвоевывать их с боем!

Активисты движения "Останови Лося" посетили столичный проспект Победы. Здесь большинство автовладельцев считают, что велодорожка сделали не для велосипедистов, а для парковки. Некоторые обнаглели настолько, что захватили фишками велодорожки под паркоместа для своих особых клиентов!

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Как оказалось, подавляющее большинство нарушителей банально не знают ПДД. И даже не понимают, что ездить по тротуару – это серьезное нарушение ПДД!

Смотрите виде рейда "Останови Лося":

Напомним, что В Киеве установлен послекарантинный рекорд по пробкам: что с этим делать?