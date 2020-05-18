В Киеве создание велосипедной инфраструктуры за счет автомобильных дорог продолжается.

На улице Пушкинской не только "отобрали" у автомобилистов часть пространства создав велодорожку, но и оборудовали ее удобными для велосипедистов сооружениями.

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"Улица Пушкинская от пл. Льва Толстого до Прорезной становится полностью комфортной для велосипедистов!

Кстати, впервые в Киеве с удобной зоной ожидания велосипедистами сигнала светофора. Именно для этого на перекрестке улицы Пушкинской с бульваром Тараса Шевченко устроена велосипедная стойка.

Следующая улица с велодружной инфраструктурой – Золотоворотская, по которой работы будут выполнены до конца мая", обещает киевский чиновник Александр Густелев.

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