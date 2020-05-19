У столиці продовжують облаштовувати нові острівці безпеки. З початку цьогорічного ремонтно-будівельного сезону облаштували їх на 7 пішохідних переходах.

«У першу чергу, острівці безпеки влаштовуємо поблизу навчальних закладів. Так, неподалік школи на вулиці Джона Маккейна (Івана Кудрі), що у Печерському районі, збудували два острівці. Ще три з’явилось у Дніпровському районі на проспекті Миру», – повідомив в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Володимир Гузема.

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На Подолі острівець облаштували на пішохідному переході на вулиці Набережно-Хрещатицькій. У Деснянському районі на вулиці Градинській. На окремий стовпчик поближче до переходу помістили кнопку переключення фази світлофору, додав Володимир Гузема. Влітку у Голосіївському районі обіцяють облаштувати ще 5 острівців безпеки.