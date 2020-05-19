В столице продолжают обустраивать новые островки безопасности. С начала нынешнего ремонтно-строительного сезона обустроили их на 7 пешеходных переходах.

“В первую очередь, островки безопасности обустраиваем вблизи учебных заведений. Так, возле школы на улице Джона Маккейна (Ивана Кудри), в Печерском районе, построили два островка. Еще три появилось в Днепровском районе на проспекте Мира”, – сообщил и. о. генерального директора КК “Киевавтодор” Владимир Гузема.

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На Подоле островок обустроили на пешеходном переходе на улице Набережно-Крещатицкая. В Деснянском районе на улице Градинской. На отдельный столбик поближе к переходу поместили кнопку переключения фазы светофора, добавил Владимир Гузема. Летом в Голосеевском районе обещают обустроить еще 5 островков безопасности.