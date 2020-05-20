Президент України Володимир Зеленський хоче ввійти в історію як людина, що відтворила українські дороги.

«Я хочу бути президентом, після якого в країні з’являться дороги. Програма Великого будівництва – це те, чим зараз можна пишатися», - таку заяву зробив Володимир Зеленський під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

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«Програма Великого будівництва йде повним ходом. Ви тільки уявіть, що це робимо ми, у сучасній Україні. Я впевнений, що до кінця моєї каденції ми добудуємо усі дороги. Я хочу бути президентом, якого запам’ятають, як людину, після якого з’явились дороги» сказав Володимир Зеленський.

За його словами, держава вдев’ятеро збільшила кількість доріг, які побудують у цьому році.

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