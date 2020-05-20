У Латвії повернули до життя неймовірний родстер "Ленінград" 1953 року. Єдиний у своєму роді автомобіль реставрували протягом шести років і тепер він виглядає як новий.

"Ленінград" створив талановитий конструктор Аркадій Бабич. Родстер в американському стилі побудували на агрегатах ЗИМа. Зокрема, у нього запозичили 3,5-літрову 90-сильну рядну шістку.

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Максимальна швидкість легкого спорткара склала 180 км / год. У 1959 році Аркадій Бабич здійснив пробіг з Сімферополя до Ленінграда: 2125 км він проїхав за 20 годин, тобто середня швидкість склала 106 км / год.

З того часу про авто нічого не чули. У 2014 році автомобіль виявили в жалюгідному состояніі. Кузов проіржавів, а багато деталей були відсутні. Проте, купили рідкісний авто за чималі гроші.

Оскільки ніякої документації по авто не залишилося, то при реставрації використовувався єдиний кольоровий знімок родстера, зроблений американським фотографом Джоном Шульцем в 1958 році в Ленінграді.

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