Автомобиль продают в Швейцарии.

Первым автомобилем марки Tesla стало открытое купе Roadster на базе британского спорткара Lotus Elise. Автомобиль выпускался с 2008 по 2012 годы, за это время было выпущено 2450 машин, которые разошлись по 30 странах мира.

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Коллекционеры современных автомобилей больше всего ценят первые экземпляры машин, но, как известно, первый экземпляр Tesla Roadster его владелец отправил в космос. Поэтому поклонникам остается охотиться на 15 последних экземпляров автомобиля, отмеченных специальными табличками.

Фото: Tesla Roadster Final Edition / MotorAuthority

Последние 15 родстеров имели особую окраску кузова (красный с двумя темно-серебристыми лентами), обозначение Final Edition и были распределены поровну между Европой, Азией и Америкой.

Базовый Tesla Roadster в США стоил от 110 тысяч долларов. По данным портала Teslamotorsclub, версия Final Edition в Швейцарии стоила 220 тысяч франков – 205 тысяч евро. Этот же ресурс сообщает, что таких машин американцы собрали лишь 9 экземпляров – 5 для США и 4 для Азии и Европы.

Фото: Tesla Roadster Final Edition из Швейцарии / Carscoops

Владелец белого электрокара из Швейцарии утверждает, что его Tesla Roadster – последний из последних и рассчитывает получить за свой электрокар 1 390 000 франков – около 1,3 млн евро. Между креслами родстера есть табличка с надписью, на которой сказано, что данный экземпляр автомобиля является четвертым из четырех машин серии Roadster Sport Final Edition для Европы.

Продавец сообщает, что на одометре родстера всего 200 километров, а большую часть своей жизни он провел в теплом гараже с мраморным полом. Электрокар периодически заряжали для предотвращения глубокой разрядки батарей.

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