Раритет продают в Чикаго.

Кузов этого мегакара изготовлен из красного тонированного углеродного волокна, покрытого лаком. Он не только эффектный на вид, но и помогает уменьшить вес автомобиля и придать жесткость. Из красного карбона выполнены даже колесные диски Tresex Aircore.

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Гениальные дизайнерские, конструкторские и технические решения Koenigsegg Regera можно перечислять долго, но если обобщить, то этот автомобиль можно назвать гениальным творением современной автоиндустрии. Это один из самых быстрых, самых мощных и энергоэффективных гиперкаров планеты. Роскошный, неповторимый интерьер. А еще у него есть электропривод дверей, капотов и всего, что должно открываться и закрываться – это то, что Koenigsegg называет Autoskin.

Основой силовой установки Regera является 5-литровый твин-турбо V8, усиленный электрическим приводом. Агрегат работает в связке с инновационной трансмиссией собственной разработки Koenigsegg Direct Drive. Совокупная отдача гибридной силовой установки – 1500 лошадиных сил и больше 1999 ньютон-метров крутящего момента.

Этот Koenigsegg Regera – один из 80 экземпляров модели, запланированных к производству. За автомобиль 2019 года выпуска продавец рассчитывает получить 3 499 000 долларов.

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